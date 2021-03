Covid: che estate ci aspetta? C’è chi dà speranza e chi invece no (Di martedì 23 marzo 2021) Tra fiducia nel vaccino e nella profilassi di massa, in modo da riprendere in estate le attività, c’è anche chi smorza l’entusiasmo. Il dottor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ferma gli entusiasmi: “La normalità è ancora lontana”. Da un lato il Ministro speranza che si dichiara ottimista, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 23 marzo 2021) Tra fiducia nel vaccino e nella profilassi di massa, in modo da riprendere inle attività, c’è anche chi smorza l’entusiasmo. Il dottor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ferma gli entusiasmi: “La normalità è ancora lontana”. Da un lato il Ministroche si dichiara ottimista, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - GassmanGassmann : ...si ma dovete vaccinare ! Noi facciamo sacrifici, rinunciamo a uscire, a vedere le persone che amiamo, limitiamo… - LegaSalvini : #Storace: “Un anno fa Scanzi diceva che il Covid era un raffreddore. Un anno dopo salta la fila per vaccinarsi” - svirgola2 : 'e i lavoratori chiave che sono comunemente mal pagati con meno protezioni sociali indicano una verità finora a mal… - ninospirli : RT @Radio1Rai: #Calabria 'È inutile continuare a commissariare la #sanità: si intervenga definitivamente per creare coesione e azzerare il… -