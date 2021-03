Covid Campania | oggi 1 862 contagi | bollettino 23 marzo

(Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.862 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 23. Si registrano altri 62 morti, che portano il totale dei decessi nella regione a oltre quota 5.000 (5.002 vittime dall'inizio della pandemia). Secondo le news della regione nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.081 tamponi molecolari, con un tasso di positività del 10,29%. Dei 1.862 nuovi positivi, 543 sono risultati sintomatici. Ieri insono stati eseguiti anche 4.672 tamponi antigenici. I nuovi guariti sono 2.994: il totale dei guariti è 219.030. Insono 178 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.598 quelli ricoverati in reparti di degenza.

(Adnkronos) – Sono 1.862 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano altri 62 morti, che portano il totale dei decessi nella regione a ...