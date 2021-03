Covid | Brasile fuori controllo | record choc con 3 251 nuovi morti in un giorno

Advertising

fattoquotidiano : L'EMERGENZA COVID IN BRASILE Le parole del governatore 'Bolsonaro psicopatico, da lui errori incredibili' - repubblica : Oggi su Rep: ?? 'Il mio Brasile distrutto dal Covid e dalle politiche di Bolsonaro' [di Daniele Mastrogiacomo] - TgLa7 : #Covid: Brasile, nuovo record morti, oltre 11,6 mln di casi. I decessi salgono a 282.127, bilancio infezioni a 11.603.535 - Micds76 : RT @PossibileIt: 2.255 morti al giorno nell’ultima settimana, 294.115 dall’inizio della #pandemia, 25 delle 27 unità federative con terapie… - globaltavor : RT @Happy4Trigger: La Destra xenofoba dei V4 sta facendo peggio per il #Covid (sui numeri ufficiali, sul campo la tragedia del Brasile e' i… -

La pandemia dainè fuori controllo . Oggi il Paese sudamericano ha registrato un nuovo drammatico record di morti: 3.251 in un giorno , di gran lunga il più grande aumento mai registrato. I nuovi ...Brasilia, 23 mar 20:22 - L'Associazione medica brasiliana ha condannato l'uso di farmaci inefficaci contro il- 19 chiedendone il divieto alla prescrizione....La pandemia da Covid in Brasile è fuori controllo. Oggi il Paese sudamericano ha registrato un nuovo drammatico record di morti: 3.251 in un giorno, di gran lunga il ...Claudio Branco, risultato positivo al Covid e ricoverato dallo scorso venerdì in terapia intensiva presso l'ospedale Copa Star di Rio de Janeiro, in queste ore è stato estubato. Come riportato da dive ...