Covid, asta record per un'opera di Banksy: battuta a 19,4 milioni di euro (Di martedì 23 marzo 2021) record di incassi assoluto per un'opera di Banksy. Il dipinto Game Changer, apparso a maggio su un muro del Southampton General Hospital, è stato messo all'asta dal misterioso artista di strada di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021)di incassi assoluto per un'di. Il dipinto Game Changer, apparso a maggio su un muro del Southampton General Hospital, è stato messo all'dal misterioso artista di strada di ...

Advertising

Quirinale : #18marzo - al #Quirinale bandiere a mezz'asta in memoria delle vittime del #Covid-19 - EnricoLetta : Le bandiere del ?@pdnetwork? a mezz’asta in memoria di tutte le vittime del #Covid nella #GiornataNazionale. #Uniti… - vaticannews_it : #18marzo Bandiera a mezz'asta anche in Vaticano in memoria delle vittime del #Covid in #Italia. Il tweet di… - Artamia : RT @MediasetTgcom24: Covid, asta record per un'opera di Banksy: battuta a 19,4 milioni di euro #banksy - cleghio : RT @LaStampa: Covid, asta record per Banksy, opera battuta a 19,4 milioni di euro: il ricavato andrà al servizio sanitario pubblico britann… -