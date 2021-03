Covid, altri 2 decessi al San Pio. E l’ospedale aumenta le disponibilità nei reparti e in terapia intensiva (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora due decessi di pazienti con Covid all’ospedale San Pio. Si tratta di una ottantenne di Castelvenere e di un sessantottenne di Pomigliano d’Arco. E’ quanto si evince dal bollettino giornaliero diramato dall’azienda ospedaliera. Due anche le dimissioni mentre sale a 89 il numero dei degenti, con 8 persone in terapia intensiva. Cresce, dunque, la pressione sul principale nosocomio sannita. Da qui la decisione di aumentare le disponibilità, portando da 8 a 12 le postazioni di terapia intensiva e a 109 il numero dei posti letto riservati a pazienti con Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora duedi pazienti conalSan Pio. Si tratta di una ottantenne di Castelvenere e di un sessantottenne di Pomigliano d’Arco. E’ quanto si evince dal bollettino giornaliero diramato dall’azienda ospedaliera. Due anche le dimissioni mentre sale a 89 il numero dei degenti, con 8 persone in. Cresce, dunque, la pressione sul principale nosocomio sannita. Da qui la decisione dire le, portando da 8 a 12 le postazioni die a 109 il numero dei posti letto riservati a pazienti con. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

