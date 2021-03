Covid-19, lo Stade de France di Parigi si trasforma in un centro vaccinale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nell’attesa di tornare ad ospitare eventi sportivi ed altro, lo Stade de France di Parigi diventerà un grande centro vaccinale, utile a contrastare l’emergenza sanitaria in atto in tutto il mondo. Lo Stade de France, enorme stadio da 81.338 posti a sedere, secondo il governo Francese avrà come obiettivo quello di accogliere 10mila persone a settimana, in modo da aumentare in maniera sostanziale la forza della campagna vaccinale della zona Parigina. La trasformazione prenderà il via il prossimo 6 aprile. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nell’attesa di tornare ad ospitare eventi sportivi ed altro, lodedidiventerà un grande, utile a contrastare l’emergenza sanitaria in atto in tutto il mondo. Lode, enorme stadio da 81.338 posti a sedere, secondo il governose avrà come obiettivo quello di accogliere 10mila persone a settimana, in modo da aumentare in maniera sostanziale la forza della campagnadella zonana. Lazione prenderà il via il prossimo 6 aprile. SportFace.

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Parigi, lo Stade de France si trasforma in un maxi centro vaccinale - sportface2016 : #Parigi, lo Stade de France si trasforma in un maxi centro vaccinale - nicolettagiust1 : RT @isabbah: Lo #stade de #France sara trasformato, a partire dal 6 aprile, in centro #vaccini - feliciagiudice1 : RT @isabbah: Lo #stade de #France sara trasformato, a partire dal 6 aprile, in centro #vaccini - MauroGiansante : RT @isabbah: Lo #stade de #France sara trasformato, a partire dal 6 aprile, in centro #vaccini -