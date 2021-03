Covid | 18 765 casi e 551 morti | il bollettino del 23 marzo 2021

Leggi su tpi

(Di martedì 23 marzo 2021)Italia,oggi 23, contagi, guariti Secondo ildi oggi, martedì 23, sulin Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.765 i nuovi, contro i 13.846 di ieri, e 551 i(ieri erano stati 386) su 335.189 tamponi effettuati (ieri erano stati 169.196). Sale ancora il tasso di positività i. *notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. Politica vs Scienza (di G. Gambino) / 2. Napoli, boom di assenze per il vaccino Astrazeneca dopo lo stop: il 60 per cento non si presenta / 3. Il tasso di mortalità tra i vaccinati è del tutto normale, e non dipende dai vaccini: i dati 4. È ora di commissariare la Sanità lombarda (di L. ...