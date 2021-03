Coronavirus, ultime news. Riunione Draghi con Speranza, Locatelli e Brusaferro. LIVE (Di martedì 23 marzo 2021) Il premier incontra a Palazzo Chigi il ministro della Salute e i membri del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Viene distribuito oggi un milione di dosi Pfizer: 214 i centri vaccinali interessati. Merkel:"In Germania è in corso una nuova pandemia a causa delle varianti": lockdown fino al 18 aprile. Attesa per il Ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 marzo 2021) Il premier incontra a Palazzo Chigi il ministro della Salute e i membri del Cts Francoe Silvio. Viene distribuito oggi un milione di dosi Pfizer: 214 i centri vaccinali interessati. Merkel:"In Germania è in corso una nuova pandemia a causa delle varianti": lockdown fino al 18 aprile. Attesa per il Ministero della Salute

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 20.159 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 300 le vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : Sono 13.846 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - Corriere : Germania in lockdown fino al 18 aprile. Merkel: «Niente allentamenti per Pasqua» - VivereGubbio : Coronavirus Umbria (23/03): 14 decessi e 174 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore - VivereSpoleto : Coronavirus Umbria (23/03): 14 decessi e 174 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore -