Coronavirus, Speranza: "Avremo 4 milioni di dosi entro fine marzo. Sputnik? Se per Ema va bene" (Di martedì 23 marzo 2021) I contratti che abbiamo sottoscritto sono chiari: Avremo 4 mln di dosi entro fine marzo e poi ci sar un accelerazione significativa con 50 mln dosi nel secondo trimestre e 80 mln nel terzo trimestre. ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 marzo 2021) I contratti che abbiamo sottoscritto sono chiari:4 mln die poi ci sar un accelerazione significativa con 50 mlnnel secondo trimestre e 80 mln nel terzo trimestre. ...

