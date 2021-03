Coronavirus, prof morto a Bologna: nessun legame col vaccino | Usa: 'AstraZeneca potrebbe avere fornito dati obsoleti' (Di martedì 23 marzo 2021) Non esiste alcun legame tra la vaccinazione e la morte di Giuseppe Morabito, docente di 61 anni deceduto il 13 marzo nel Bolognese, una decina di giorni dopo la somministrazione di AstraZeneca. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) Non esiste alcuntra la vaccinazione e la morte di Giuseppe Morabito, docente di 61 anni deceduto il 13 marzo nel Bolognese, una decina di giorni dopo la somministrazione di. Lo ...

Advertising

scrocknroll : @SaluteLazio #coronavirus: il lazio è la regione dove le asl non convocano gli operatori sanitari per la vaccinazio… - spicciar : #Coronavirus, parla il prof. Alessandro Sette, La Jolla Institute of Immunology di San Diego: «Chi si è infettato m… - KattInForma : Coronavirus: gli aggiornamenti con il prof. Galli. AstraZeneca: cosa dobbiamo sapere - IsabellaPodere : @GuidoCrosetto @piersileri @RobertoBurioni @ISSalute_it La Prof.ssa Mencacci dell'Ospedale di Perugia dice la stess… - MarcoPic12 : RT @benq_antonio: 'Non si vaccina mai durante una epidemia virus reagirà mutando, producendo varianti e sarà sempre più veloce di noi.'(#Sp… -