Coronavirus oggi. Germania in lockdown rafforzato sotto Pasqua (Di martedì 23 marzo 2021) lockdown rafforzato in Germania nel periodo di Pasqua. Dopo quasi dodici ore di trattative tra la Merkel e i rappresentati degli stati federati si è giunti a un accordo sulle misure restrittive: la maggior parte dei negozi saranno chiusi e le funzioni religiose annullate nel fine settimana di Pasqua, dall'1 al 5 aprile Leggi su ilsole24ore (Di martedì 23 marzo 2021)innel periodo di. Dopo quasi dodici ore di trattative tra la Merkel e i rappresentati degli stati federati si è giunti a un accordo sulle misure restrittive: la maggior parte dei negozi saranno chiusi e le funzioni religiose annullate nel fine settimana di, dall'1 al 5 aprile

virginiaraggi : Oggi ricordiamo le vittime innocenti delle mafie. Roma non dimentica chi ha sacrificato la vita lottando per la leg… - repubblica : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 marzo: 13.846 nuovi casi e 386 vittime - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 67 su 100, ieri era 66. Nota metodologica compl… - alcinx : RT @SkyTG24: Covid Lazio, 1.407 casi: aumentano decessi e ricoveri. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Lazio, 1.407 casi: aumentano decessi e ricoveri. DIRETTA -