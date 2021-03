Coronavirus, Merkel: «Siamo in una nuova pandemia, più letale a causa delle varianti». Russia, oggi si vaccina Putin (Di martedì 23 marzo 2021) GERMANIA Tobias Schwarz / AFP Segnaletica Covid a Berlino.Germania in lockdown rafforzato a Pasqua Dopo quasi dodici ore di trattative, Angela Merkel e le Regioni sono giunte a un accordo. La Germania sarà in lockdown rafforzato durante la settimana di Pasqua. La maggior parte dei negozi saranno chiusi e le funzioni religiose annullate nel fine settimana, dall’1 al 5 aprile. I raduni, come i pranzi all’aperto, saranno vietati. «La situazione è grave. Il numero di casi sta aumentando in modo esponenziale e i posti in terapia intensiva si stanno riempiendo di nuovo», ha detto Merkel. La Germania, ha aggiunto, è entrata in una «nuova pandemia» a causa della diffusione delle varianti del Covid-19. «Abbiamo un nuovo virus, è molto più letale, molto ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) GERMANIA Tobias Schwarz / AFP Segnaletica Covid a Berlino.Germania in lockdown rafforzato a Pasqua Dopo quasi dodici ore di trattative, Angelae le Regioni sono giunte a un accordo. La Germania sarà in lockdown rafforzato durante la settimana di Pasqua. La maggior parte dei negozi saranno chiusi e le funzioni religiose annullate nel fine settimana, dall’1 al 5 aprile. I raduni, come i pranzi all’aperto, saranno vietati. «La situazione è grave. Il numero di casi sta aumentando in modo esponenziale e i posti in terapia intensiva si stanno riempiendo di nuovo», ha detto. La Germania, ha aggiunto, è entrata in una «» adella diffusionedel Covid-19. «Abbiamo un nuovo virus, è molto più, molto ...

