Coronavirus Lazio, aumentano ancora casi e decessi. D'Amato: 'Oltre 20mila vaccini al giorno' (Di martedì 23 marzo 2021) D'Amato: "Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (+4.746) e oltre 20 mila antigenici per un totale di circa 34 mila test, si registrano 1.491 casi positivi (+84), 26 i decessi (+7) e +1.141 i guariti. aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700. Prosegue la campagna vaccinale, nel Lazio viaggiamo ad oltre 20 mila somministrazioni al giorno. Da oggi disponibile prenotazione anche tramite APP SaluteLazio". La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 407 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con ...

