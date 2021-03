Coronavirus, la proposta della ministra Bonetti: “Scuole aperte anche in zona rossa dopo Pasqua” (Di martedì 23 marzo 2021) Il nuovo Dpcm di Mario Draghi si prepara a subire qualche cambiamento, almeno inerente al tema della scuola. La ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha proposto di riaprire le Scuole anche in zona rossa dopo Pasqua. Questa proposta potrebbe avere il sostegno del premier, in quanto in passato dichiarò: “Per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Il nuovo Dpcm di Mario Draghi si prepara a subire qualche cambiamento, almeno inerente al temascuola. Laper le Pari opportunità e la famiglia, Elena, ha proposto di riaprire lein. Questapotrebbe avere il sostegno del premier, in quanto in passato dichiarò: “Per L'articolo

Advertising

denisecaruso77 : #PersonaleSanitarioItaliano Candidato #NobelPace2021 Impegno lotta #pandemia #coronavirus Ecco come nasce la propo… - ilGiunco : Coronavirus, la proposta della minoranza: «Screening di massa in paese» - Veraelena5 : RT @italiansTV: Coronavirus, un certificato verde digitale per viaggiare in Europa COMMISSIONE EUROPEA BRUXELLES – La Commissione Europea h… - AzioneBelgio : Belgio ???? Aggiornamenti Covid dal Comité de Concertation: - viaggi non essenziali - proposta anticipazione vacanze… - italiansTV : Coronavirus, un certificato verde digitale per viaggiare in Europa COMMISSIONE EUROPEA BRUXELLES – La Commissione E… -