Coronavirus | Johnson | «In autunno possibili richiami dei vaccini per le varianti» Il Regno Unito blinda le frontiere Anche Putin si è vaccinato

(Di martedì 23 marzo 2021)EPA/HOLLIE ADAMS: «Il Paese rischia una terza ondata di ritorno dall’Europa» Il premier britannico Borisha detto che ildeve essere conscio della prospettiva concreta di una «terza ondata» di contagi dadi ritorno dall’Europa continentale, alimentata dalleCovid. Il premier, parlando a Downing Street, ha quindi insistito sulla necessità di una stretta ai confini nazionali e non si è sbilanciato sulle tempistiche per la ripresa dei viaggi internazionali.ha inoltre confermato l’obiettivo di offrire una prima dose di vaccino a tutti gli adulti over 18 entro il 31 luglio. Mentre i consulenti Chris Whitty e Patrick Vallance hanno evocato la ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @LaPresse_news: Vaccini, Ue: Attese le prime consegne di Johnson & Johnson a metà aprile - Ettore572 : RT @LaPresse_news: Vaccini, Ue: Attese le prime consegne di Johnson & Johnson a metà aprile - LaPresse_news : Vaccini, Ue: Attese le prime consegne di Johnson & Johnson a metà aprile - wukunny : @G23Mld Però Coronavirus, Johnson: terza ondata arriverà anche nel Regno Unito Dopo aver colpito l'Europa lunedì 22 marzo 2021 - occhio_notizie : Sono solo 17 i nuovi decessi causati dal #Coronavirus registrati nel #RegnoUnito, il dato più basso dal 28 settembr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Johnson

Il Sole 24 ORE

...trentina di Paesi più a rischio Secondo una tabella di marci fissata dal governo di Boris...della campagna di vaccinazioni contro il COVID sta portando un calo delle infezioni dae ...... intanto, ha annunciato che i vaccini AstraZeneca e(quest'ultimo da ricevere in ... Lunedì erano oltre 2,7 milioni i morti per complicanze legate alnel mondo e più di 123 ...La campagna vaccinale in Italia rischia di arenarsi, o comunque di andare troppo a rilento. Uno dei problemi principali è la grande paura nei confronti del farmaco AstraZeneca, dopo ...Contrastare la pandemia è stato come “lottare nel buio contro un nemico crudele e invisibile”, ha detto il premier britannico Boris ...