Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 23 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo i 13.846 nuovi contagi e 386 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 23 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I nuovi positivi di oggi 23 marzo ripartiti nelle regioni: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.062 su 22.677 test di cui 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,68% (12,0% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus. In Basilicata 123 nuovi casi su un totale di 1.386 tamponi molecolari e si registra il decesso di un cittadino di Atella. I ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo i 13.846 nuovi contagi e 386 decessi di ieri l’andamento dei contagi diin23con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I nuovi positivi di23ripartiti nelle regioni: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.062 su 22.677 test di cui 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,68% (12,0% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale sull’andamento dell’epidemia di. In Basilicata 123 nuovi casi su un totale di 1.386 tamponi molecolari e si registra il decesso di un cittadino di Atella. I ...

