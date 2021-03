Coronavirus in Toscana: 1.062 nuovi casi e 31 morti. 518.866 le vaccinazioni totali (Di martedì 23 marzo 2021) ... un po' meno dunque rispetto a ieri, i nuovi casi Covid che compaiono nel bollettino quotidiano ... Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 23 marzo 2021" su Spreaker. Leggi su ilgiunco (Di martedì 23 marzo 2021) ... un po' meno dunque rispetto a ieri, iCovid che compaiono nel bollettino quotidiano ... Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 23 marzo 2021" su Spreaker.

Advertising

giusmo1 : In un governo e in un Paese ideale, i guasti della Sanità lombarda, lo sfascio di quella calabrese, i problemi e i… - Madaelena13 : Non sopporto più il covid. Non ne posso proprio più. vaffanculo. Basta. Non se ne può più. #COVID19 #coronavirus #toscana #vaccini - arezzoweb : Coronavirus: in Toscana 1.062 nuovi casi e 26.638 persone al momento positive. Trentuno i decessi - GazzettadiSiena : La vaccinazione contro il Coronavirus non si ferma, in un giorno l'1% in più della popolazione ha ricevuto la sommi… - cascinanotizie : ?? Coronavirus, 165 nuovi casi e 2 decessi a Pisa e provincia ?? In Toscana sono 1062 in più con età media di 42 anni… -