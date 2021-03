Coronavirus, in Lombardia 99 morti e 3.643 nuovi casi. 72 nuovi ingressi in terapia intensiva (Di martedì 23 marzo 2021) Il bollettino del 23 marzo Regione Lombardia Bollettino Covid-19 Ancora in crescita il numero di nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Lombardia. In confronto ai dati di ieri, oggi sono stati rilevati +3.643 nuovi positivi (ieri erano +2.105), per un totale di 703.668 casi registrati dall’inizio della pandemia. Il numero di test elaborati nelle ultime 24 ore è pari a 47.175, mentre il tasso di positività nella regione si attesta al 7,72%. Sono invece 99 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano state segnalate 77 vittime), per un totale di 29.975 morti Covid sin dall’inizio della pandemia. Al netto di +72 nuovi ingressi giornalieri, il numero dei ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Il bollettino del 23 marzo RegioneBollettino Covid-19 Ancora in crescita il numero digiornalieri diin. In confronto ai dati di ieri, oggi sono stati rilevati +3.643positivi (ieri erano +2.105), per un totale di 703.668registrati dall’inizio della pandemia. Il numero di test elaborati nelle ultime 24 ore è pari a 47.175, mentre il tasso di positività nella regione si attesta al 7,72%. Sono invece 99 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano state segnalate 77 vittime), per un totale di 29.975Covid sin dall’inizio della pandemia. Al netto di +72giornalieri, il numero dei ...

