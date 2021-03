Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 marzo: 551 vittime (Di martedì 23 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, martedì 23 marzo 2021, registrano 18.765 casi e 551 vittime. In calo il numero dei nuovi positivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività scende al 5,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 560.654 con un decremento di -2.413 casi. 317 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 20.601 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 28mila il totale dei ricoverati, oggi è di 28.428 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia Romagna e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, martedì 232021, registrano 18.765 casi e 551. In calo il numero dei nuovi positivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività scende al 5,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 560.654 con un decremento di -2.413 casi. 317 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 20.601 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 28mila il totale dei ricoverati, oggi è di 28.428 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia Romagna e ...

Advertising

ilriformista : Il dossier impietoso del settimanale tedesco Der Spiegel che fa a pezzi il ‘Modello Italia’ e che parla di “fallime… - quinta : - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 marzo: 18.765 nuovi casi e 551 morti - NoiNotizie : #coronavirus: #Italia, 560654 attualmente positivi a test (-2413 in un giorno) con 105879 decessi (551) e 2753083 g… - BubaBubmar : RT @serenel14278447: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 marzo: 18.765 nuovi casi e 551 morti. Corriere della sera. -