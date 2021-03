Coronavirus, in Italia 18.765 nuovi casi su 335.189 tamponi e altri 551 decessi (Di martedì 23 marzo 2021) Sono 18.765 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia a fronte di 335.189 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno è del 5,6% (in calo rispetto all'8,2% di lunedì). Nelle ultime 24 ore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) Sono 18.765 idiregistrati ina fronte di 335.189eseguiti. Il tasso di positività odierno è del 5,6% (in calo rispetto all'8,2% di lunedì). Nelle ultime 24 ore ...

