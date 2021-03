Coronavirus, i numeri in chiaro: «Nelle vaccinazioni c’è una fascia scoperta: dai 70 ai 79 anni. E qui ci sono molti decessi» (Di martedì 23 marzo 2021) «Siamo arrivati al picco». Il matematico Giovanni Sebastiani nella nostra rubrica numeri in chiaro ha spiegato come la fase ascendente di questa nuova ondata di Coronavirus sia terminata. Un dato che si può leggere dalla proporzione tra test effettuati e pazienti trovati positivi. Bisognerà però aspettare ancora del tempo per vedere questo passaggio da una fase di crescita a una di stabilizzazione avere effetto anche sugli ingressi in terapia intensiva e suoi decessi che Nelle ultime 24 ore hanno superato le 500 unità. C’è un numero che è tornato spesso Nelle cronache di questi giorni: 500 mila, la quota di dosi di vaccino distribuite ogni giorno che si dovrebbe raggiungere entro la metà di aprile. Una quota ancora alta, visto che in questo momento siamo fissi a ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) «Siamo arrivati al picco». Il matematico GiovSebastiani nella nostra rubricainha spiegato come la fase ascendente di questa nuova ondata disia terminata. Un dato che si può leggere dalla proporzione tra test effettuati e pazienti trovati positivi. Bisognerà però aspettare ancora del tempo per vedere questo passaggio da una fase di crescita a una di stabilizzazione avere effetto anche sugli ingressi in terapia intensiva e suoicheultime 24 ore hanno superato le 500 unità. C’è un numero che è tornato spessocronache di questi giorni: 500 mila, la quota di dosi di vaccino distribuite ogni giorno che si dovrebbe raggiungere entro la metà di aprile. Una quota ancora alta, visto che in questo momento siamo fissi a ...

