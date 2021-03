Coronavirus, esame autoptico smentisce correlazione tra vaccino e decesso 61enne (Di martedì 23 marzo 2021) L'autopsia effettuata sul docente 61enne morto dieci giorni dopo aver fatto il vaccino ha escluso ogni nesso tra il decesso e la dose di AstraZeneca. Docente morto dopo il vaccino, autopsia nega alcun nesso con AstraZeneca su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) L'autopsia effettuata sul docentemorto dieci giorni dopo aver fatto ilha escluso ogni nesso tra ile la dose di AstraZeneca. Docente morto dopo il, autopsia nega alcun nesso con AstraZeneca su Notizie.it.

