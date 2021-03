Coronavirus, da domani via alle vaccinazioni all’Allianz Stadium (Di martedì 23 marzo 2021) Nasce un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz Stadium, struttura voluta dalla Regione Piemonte Sarà operativo a partire da domani, mercoledì 24 marzo, il nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz Stadium. La struttura, voluta dalla Regione Piemonte e realizzata in collaborazione con il Comune di Torino e la Juventus, era stata inaugurata lo scorso novembre per l’effettuazione dei tamponi naso-faringei in modalità drive through, ed è stata ora convertita in punto vaccinale in sole 48 ore. Il punto vaccinale si trova all’interno del Parcheggio 10 dello stadio (entrata da via Druento) e sarà operativo con orario 8-14 dal lunedì al sabato. Si partirà domani con le prime 100 somministrazioni per il personale scolastico, per arrivare a pieno regime a 200 inoculazioni al giorno Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Nasce un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz, struttura voluta dalla Regione Piemonte Sarà operativo a partire da, mercoledì 24 marzo, il nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz. La struttura, voluta dalla Regione Piemonte e realizzata in collaborazione con il Comune di Torino e la Juventus, era stata inaugurata lo scorso novembre per l’effettuazione dei tamponi naso-faringei in modalità drive through, ed è stata ora convertita in punto vaccinale in sole 48 ore. Il punto vaccinale si trova all’interno del Parcheggio 10 dello stadio (entrata da via Druento) e sarà operativo con orario 8-14 dal lunedì al sabato. Si partiràcon le prime 100 somministrazioni per il personale scolastico, per arrivare a pieno regime a 200 inoculazioni al giorno Leggi su ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La cancelliera tedesca Angela Merkel intende prolungare il lockdown anche per il mese di aprile. E' quanto emerge d… - MetaSociale : EUROPA Domani la Commissione europea revisionerà il meccanismo di autorizzazione e trasparenza sulle esportazioni d… - controradio : Coronavirus: minuto di silenzio in tutta Europa per onorare le vittime, 24/3 alle 12 - - IREISGufficiale : Vaccino anti Covid: le risposte dalla scienza! Domani alle ore 13 faremo chiarezza su coronavirus e vaccinazione co… - iMagazineTwit : Vaccino Covid, da domani prenotazione per persone fragili e over 75 #FVG #coronavirus -