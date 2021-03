Coronavirus: anche Altopascio, Villa Basilica e Bagni di Lucca diventano zone rosse (Di martedì 23 marzo 2021) Si allunga l'elenco delle zone rosse in una Toscana. Il presidente della Regione Eugenio Giani firmerà oggi, come annunciato ieri sera, un'ordinanza per inserire i comuni della Lucchesia Altopascio, ... Leggi su firenzetoday (Di martedì 23 marzo 2021) Si allunga l'elenco dellein una Toscana. Il presidente della Regione Eugenio Giani firmerà oggi, come annunciato ieri sera, un'ordinanza per inserire i comuni della Lucchesia, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La cancelliera tedesca Angela Merkel intende prolungare il lockdown anche per il mese di aprile. E' quanto emerge d… - Open_gol : Secondo Nino Cartabellotta, la colpa dei ritardi è anche degli imbucati: «Il 16% delle dosi per le categorie prio… - fattoquotidiano : Covid, anche in Usa bimba nata con anticorpi contro il coronavirus da mamma vaccinata - AA311922 : RT @Libero_official: Anche Francesco #Storace chiede conto a Giuseppe #Conte delle accuse di #DerSpiegel sull'emergenza #coronavirus https… - NazzarenoMi : RT @Libero_official: Anche Francesco #Storace chiede conto a Giuseppe #Conte delle accuse di #DerSpiegel sull'emergenza #coronavirus https… -