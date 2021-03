Coronavirus, 551 decessi nelle ultime 24 ore e 317 nuovi ingressi in terapia intensiva (Di martedì 23 marzo 2021) Il bollettino del 23 marzo Dopo il consueto calo del lunedì, i contagi da Coronavirus in Italia tornano a crescere. Secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute i casi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 18.765, contro i 13.846 di ieri. Sono invece 551 le nuove vittime, ieri erano state 386, per un totale di 105.879 decessi dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali Torna a salire anche il bilancio delle persone ricoverate con sintomi: 28.428, ieri erano 28.049, con un saldo di +379. nelle unità di terapia intensiva si trovano invece 3.546 persone, a fronte di 317 nuovi ingressi giornalieri, ieri erano stati 227. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 528.680. Mentre i ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Il bollettino del 23 marzo Dopo il consueto calo del lunedì, i contagi dain Italia tornano a crescere. Secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute i casi rilevati24 ore sono stati 18.765, contro i 13.846 di ieri. Sono invece 551 le nuove vittime, ieri erano state 386, per un totale di 105.879dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali Torna a salire anche il bilancio delle persone ricoverate con sintomi: 28.428, ieri erano 28.049, con un saldo di +379.unità disi trovano invece 3.546 persone, a fronte di 317giornalieri, ieri erano stati 227. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 528.680. Mentre i ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 23/03/21 • Attualmente positivi: 560.654 • Deceduti: 105.879 (+551) • Dimessi/Guariti: 2.753.083 (… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 18.765 nuovi casi su 335.189 tamponi e altri 551 decessi #coronavirus… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 marzo: 18.765 nuovi casi e 551 morti - repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 marzo: 18.765 nuovi casi e 551 vittime - ninnitarantino : RT @askanews_ita: Altri 551 morti per COVID-19 in Italia in 24 ore -