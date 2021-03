Corona virus: Italia, 560654 attualmente positivi a test (-2413 in un giorno) con 105879 decessi (551) e 2753083 guariti (20601). Totale di 3419616 casi (18765) Dati della protezione civile: effettuati 335189 tamponi (Di martedì 23 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 560654 attualmente positivi a test (-2413 in un giorno) con 105879 decessi (551) e 2753083 guariti (20601). Totale di 3419616 casi (18765) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 335189 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 23 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(551) e).di) proviene da Noi Notizie..

pamInParis00 : @ChiaraRossett15 @amaricord Io dico che è una notizia bella e ogni tanto soffermarsi su queste cose ci fa bene/ sen… - GabboAntoninoN1 : 'Scanzi che salta la fila è vergognoso. Diceva pure “il corona virus è un raffreddore”' - micherutigliano : 'Scanzi che salta la fila è vergognoso. Diceva pure “il corona virus è un raffreddore”' - CordioliMirco : RT @claudio_2022: Danni del Corona Virus: I nuovi dati smontano la scuola a distanza Rinchiudere gli alunni non frena i contagi. Lo studio… - infotelematicoo : Igienizzante mani gel con almeno il 65 % di Alcool per difenderci dal corona virus , utilizzabile in qualunque mome… -