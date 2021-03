Corona in carcere, Maurizio Costanzo: “Ora paga le conseguenze” (Di martedì 23 marzo 2021) L'ex re dei paparazzi è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato in galera. Costanzo: "Vive sopra le righe" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 marzo 2021) L'ex re dei paparazzi è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato in galera.: "Vive sopra le righe" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

SkyTG24 : Fabrizio Corona portato in carcere a Monza dopo un ricovero in ospedale di dieci giorni - MediasetTgcom24 : Fabrizio Corona portato in carcere a Monza, il legale: 'Sta molto male, dov'è finita l'umanità?' #fabriziocorona… - MaryCross85 : @MediasetTgcom24 Qualche giorno fa la sentenza molti criticata a Milano di un uomo che ha stuprato una donna e non… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Fabrizio #Corona è stato portato nel carcere di Monza, dopo essere stato ricoverato per una decina di giorni nel reparto… - MiTomorrow : L'ex agente fotografico lascia il reparto di psichiatria del Niguarda ? #Corona #carcere -