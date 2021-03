Coordinamento Scuole Aperte Salerno, presidio per il 26 marzo: è allarme abbandono scuola (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiChiedere nell’immediato l’apertura delle Scuole e che la gran parte dei 20 miliardi di euro già previsti dal Recovery Plan siano destinati a migliorarla risolvendo i problemi vecchi e nuovi a partire dall’edilizia scolastica e intervenendo subito per recuperare tutti quegli studenti che si sono disconnessi, cioè hanno abbandonato lo studio. E’ l’obiettivo con il quale i Cobas scuola, insieme a Priorità alla scuola e al Coordinamento Nazionale Precari, hanno indetto uno sciopero nazionale della scuola il 26 marzo. Il presidio si terrà in Piazza caduti di Brescia, a partire dalle 10. “La Campania, ha raggiunto il triste primato con meno di due mesi di lezioni in presenza siccome De Luca, per salvare le amministrazioni che non ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiChiedere nell’immediato l’apertura dellee che la gran parte dei 20 miliardi di euro già previsti dal Recovery Plan siano destinati a migliorarla risolvendo i problemi vecchi e nuovi a partire dall’edilizia scolastica e intervenendo subito per recuperare tutti quegli studenti che si sono disconnessi, cioè hanno abbandonato lo studio. E’ l’obiettivo con il quale i Cobas, insieme a Priorità allae alNazionale Precari, hanno indetto uno sciopero nazionale dellail 26. Ilsi terrà in Piazza caduti di Brescia, a partire dalle 10. “La Campania, ha raggiunto il triste primato con meno di due mesi di lezioni in presenza siccome De Luca, per salvare le amministrazioni che non ...

Advertising

anteprima24 : ** Coordinamento #Scuole Aperte #Salerno, presidio per il 26 marzo: è allarme abbandono scuola **… - Lady_Tremaine_8 : -2* in europa -Colpa dell'EMA -Voi che avreste fatto? -non chiediamo soldi daremo soldi -Se non c'è coordinamento u… - ildesk : Il 21 marzo la manifestazione nazionale della rete Scuola in presenza. Il coordinamento Scuole Aperte: “Con senso d… - GazzChianti : GREVE IN CHIANTI - Bandiere, parole in viaggio e apicoltori nelle scuole grevigiane per il primo sciopero per il cl… -