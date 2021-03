Consulta: ergastolo ostativo, avvocatura Stato apre a liberazione condizionale (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – L’avvocatura dello Stato apre alla non preclusione assoluta della liberazione condizionale ai condannati all’ergastolo ostativo che non collaborano con la giustizia, la cosidetta libertà vigilata che può essere chiesta da tutti i detenuti che abbiano trascorso almeno 26 anni in carcere ma non dai condannati ad una pena perpetua per reati di particolare gravità, come terrorismo e mafia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – L’delloalla non preclusione assoluta dellaai condannati all’che non collaborano con la giustizia, la cosidetta libertà vigilata che può essere chiesta da tutti i detenuti che abbiano trascorso almeno 26 anni in carcere ma non dai condannati ad una pena perpetua per reati di particolare gravità, come terrorismo e mafia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, libertà condizionale anche per i mafiosi che non collaborano? La Consulta verso il verdetto. A… - FranceVianello : RT @AntigoneOnlus: E' attesa oggi la decisione della Consulta sulla costituzionalità dell'ergastolo ostativo. Noi siamo intervenuti nel giu… - TV7Benevento : Consulta: ergastolo ostativo, avvocatura Stato apre a liberazione condizionale... - PatriziaCirc : RT @petergomezblog: Ergastolo ostativo, libertà condizionale anche per i mafiosi che non collaborano? La Consulta verso il verdetto. A risc… - uaua75 : RT @pipitone87: Ergastolo ostativo, libertà condizionale anche per i mafiosi che non collaborano? La Consulta verso il verdetto. A rischio… -