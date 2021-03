Coni Sicilia, il ritorno di Massimo Costa: l’ex numero uno dello sport siciliano annuncia la sua candidatura alle elezioni (Di martedì 23 marzo 2021) L'annuncio ufficiale dell'ex numero uno del Coni Sicilia.Massimo Costa ha deciso di proporre la sua candidatura alla carica di componente della Giunta nazionale del Coni, in rappresentanza dei Comitati regionali per il quadriennio 2021/24. L'ex presidente del Coni Sicilia, dopo un tour che lo ha portato a incontrare personalmente i protagonisti dello sport regionale, attraverso una lettera indirizzata attuale presidente del Coni Sicilia, Sergio D’Antoni, giunto al suo terzo mandato, ha chiesto il suo sostegno per mantenere unito il mondo dello sport Siciliano in un leale patto tra generazioni diverse. Nel corso del suo ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 marzo 2021) L'annuncio ufficiale dell'exuno delha deciso di proporre la suaalla carica di componente della Giunta nazionale del, in rappresentanza dei Comitati regionali per il quadriennio 2021/24. L'ex presidente del, dopo un tour che lo ha portato a incontrare personalmente i protagonistiregionale, attraverso una lettera indirizzata attuale presidente del, Sergio D’Antoni, giunto al suo terzo mandato, ha chiesto il suo sostegno per mantenere unito il mondono in un leale patto tra generazioni diverse. Nel corso del suo ...

