Congedo straordinario per assistere persona disabile, quando non si può concedere. Importante sentenza (Di martedì 23 marzo 2021) Viene segnalata una interessante sentenza che affronta una questione delicata. Quella del Congedo straordinario per prestare assistenza a persona con handicap. Una sentenza, negativa, purtroppo per il lavoratore, e che entra nel merito della norma, analizzando diverse questioni e fornisce delle indicazioni che se verranno confermate anche in Cassazione sicuramente costituiranno orientamento Importante in materia, per quanto restrittivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) Viene segnalata una interessanteche affronta una questione delicata. Quella delper prestare assistenza acon handicap. Una, negativa, purtroppo per il lavoratore, e che entra nel merito della norma, analizzando diverse questioni e fornisce delle indicazioni che se verranno confermate anche in Cassazione sicuramente costituiranno orientamentoin materia, per quanto restrittivo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Congedo straordinario per assistere persona disabile, quando non si può concedere. Importante sentenza - MarioSettimom : @INPS_it buonasera è già possibile richiedere i giorni di congedo parentale straordinario per la chiusura della scu… - GrSociale : GRS #SOCIETÀ ?? Famiglie in difficoltà, le proposte di @Alleanza2020 L’Alleanza per l’infanzia chiede di non penali… - gabin79 : @INPS_it Salve, ma per chiedere il congedo parentale straordinario covid al 50% per domani come si deve fare dato c… - leone_monti : @MariuzzoAndrea Nell'articolo fa riferimento anche a dottorati per la PA, ma si intende una modalità part time come… -