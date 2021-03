Conegliano-Novara oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League volley 2021

Leggi su oasport

(Di martedì 23 marzo 2021)martedì 23 marzo (ore 20.30) si gioca, semifinale di ritorno delladifemminile. Al PalaVerde di Treviso va in scena il secondo atto di questa contesa che mette in palio la qualificazione alla finale della massima competizione europea.partirà con tutti i favori del pronostico: le venete si sono imposte per 3-0 nel match d’andata e avranno bisogno di conquistare due set per fare festa. Le Pantere, corazzata che punta senza mezzi termini al trofeo, è reduce da 37 vittorie consecutive in stagione e non vuole di certo fermarsi. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sembrano avere decisamente una marcia in più, ma le piemontesi proveranno a fare saltare il banco e a confezionare quella che ...