Condono mascherato in Sardegna. Il Piano casa di Solinas finisce alla Consulta. Il Governo impugna la legge regionale. Se la Corte non blocca tutto sarà una colata di cemento (Di martedì 23 marzo 2021) Il nuovo Piano casa di Christian Solinas apre a “un Condono edilizio” regionale mascherato. Questo uno dei principali motivi che hanno convinto il Governo del premier Mario Draghi ad impugnare, davanti alla Consulta, il provvedimento del presidente della Sardegna in quanto ritenuto incostituzionale. Sostanzialmente, come messo nero su bianco, il Piano approvato lo scorso 14 gennaio, dopo una maratona di 14 sedute cominciate prima di Natale, concederebbe aumenti di cubature “sproporzionati” e contrari alle norme oltre ad esporre in particolare le campagne al rischio di effetti ambientali “devastanti in termini di frammentazione degli agroecosistemi”. La legge 1 del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Il nuovodi Christianapre a “unedilizio”. Questo uno dei principali motivi che hanno convinto ildel premier Mario Draghi adre, davanti, il provvedimento del presidente dellain quanto ritenuto incostituzionale. Sostanzialmente, come messo nero su bianco, ilapprovato lo scorso 14 gennaio, dopo una maratona di 14 sedute cominciate prima di Natale, concederebbe aumenti di cubature “sproporzionati” e contrari alle norme oltre ad esporre in particolare le campagne al rischio di effetti ambientali “devastanti in termini di frammentazione degli agroecosistemi”. La1 del ...

