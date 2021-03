Condono cartelle: rottamazione ter e pace fiscale, cosa fare (Di martedì 23 marzo 2021) Condono delle cartelle fino a 5mila euro per i redditi più bassi e proroga dei termini per il pagamento delle rate della rottamazione ter. Queste sono le basi della pace fiscale firmata dal Governo con i contribuenti morosi attraverso il decreto Sostegni. Sul fronte cartelle esattoriali, vengono azzerati i debiti non superiori ai 5mila euro di chi ha dichiarato nel 2019 meno di 30mila euro di reddito. Ma attenzione: il limite dei 5mila euro si riferisce al debito che risulta alla data di entrata in vigore del decreto, non all’importo originario. La cifra comprende la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Ne restano fuori gli interessi di mora e l’aggio di riscossione: se questi due elementi portano la cartella oltre la soglia dei 5mila euro, non ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021)dellefino a 5mila euro per i redditi più bassi e proroga dei termini per il pagamento delle rate dellater. Queste sono le basi dellafirmata dal Governo con i contribuenti morosi attraverso il decreto Sostegni. Sul fronteesattoriali, vengono azzerati i debiti non superiori ai 5mila euro di chi ha dichiarato nel 2019 meno di 30mila euro di reddito. Ma attenzione: il limite dei 5mila euro si riferisce al debito che risulta alla data di entrata in vigore del decreto, non all’importo originario. La cifra comprende la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Ne restano fuori gli interessi di mora e l’aggio di riscossione: se questi due elementi portano la cartella oltre la soglia dei 5mila euro, non ...

Advertising

fattoquotidiano : Fisco, non è vero che il condono cancella solo cartelle inesigibili: il governo rinuncia a 451 milioni che i debito… - NicolaPorro : ???????????????? ?????????????????????? cancellate: la sinistra straparla di #condono per gli evasori. @enrico_zanetti spiega perché è… - fattoquotidiano : Travaglio su La7: “Draghi ha annunciato un condono per cartelle non pagate 10 anni fa. Ma cosa c’entrano coi ristor… - Serendippo7 : @strange_days_82 @AlbertoBagnai @LegaSalvini Non c'è niente da fare: le parole di Bagnai confermano una volta di pi… - MalcomJ66806952 : Fisco, non è vero che il condono cancella solo cartelle inesigibili: il governo rinuncia a 451 milioni che i debito… -