Condono cartelle fiscali: tutto quello che c'è da sapere (Di martedì 23 marzo 2021) Saranno 16 e non 61 milioni le cartelle dell'Agenzia delle Entrate che avranno diritto di accedere al maxi Condono cui sta lavorando Palazzo Chigi. Nonostante diverse perplessità all'interno dell'ala moderata della maggioranza il testo del Condono fiscale che arriverà in Parlamento prevede lo stralcio solo per le cartelle fiscali riferite al periodo compreso tra il 2000 e il 2010, e non si estenderà fino al 2015 come nelle ipotesi precedenti e come auspicato da Lega e Forza Italia. Chi ne ha diritto Questo taglio netto prevede che dal Condono venga escluso il 74% della platea che ne avrebbe usufruito se la sanatoria fosse arrivata a coprire il quinquennio successivo, ovvero un debitore su tre non avrà diritto a nessuno sconto per le sue vecchie cartelle. Inoltre lo ... Leggi su panorama (Di martedì 23 marzo 2021) Saranno 16 e non 61 milioni ledell'Agenzia delle Entrate che avranno diritto di accedere al maxicui sta lavorando Palazzo Chigi. Nonostante diverse perplessità all'interno dell'ala moderata della maggioranza il testo delfiscale che arriverà in Parlamento prevede lo stralcio solo per leriferite al periodo compreso tra il 2000 e il 2010, e non si estenderà fino al 2015 come nelle ipotesi precedenti e come auspicato da Lega e Forza Italia. Chi ne ha diritto Questo taglio netto prevede che dalvenga escluso il 74% della platea che ne avrebbe usufruito se la sanatoria fosse arrivata a coprire il quinquennio successivo, ovvero un debitore su tre non avrà diritto a nessuno sconto per le sue vecchie. Inoltre lo ...

