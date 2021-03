Concluso il Filming Italy Los Angeles | le foto

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 23 marzo 2021) Si è conclusa la sesta edizione di– Loscon l’Istituto Italiano di Cultura di Losche si è tenuto dal 18 marzo fino al 21 marzo 2021 a Loscon modalità al 90% in streaming. Quali risultati ha ottenutoLos? “Sono molto felice dei risultati delLosdi quest’anno, che ha raggiunto dei risultati davvero inaspettati. Possiamo sicuramente affermare che il festival si è distinto per il numero delle masterclass e dei webinar, seguiti dall’Italia e da tantissime località americane, da Losa San Francisco e New York. Sono stati 5.000 gli spettatori complessivi per circa 3.000 ore di visione, con ...