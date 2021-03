Concerto Primo Maggio 2021 e covid, ecco come si svolgerà (Di martedì 23 marzo 2021) Anche il Concerto del Primo Maggio fa i conti con il covid adattandosi alle regole imposte dalla pandemia. Per il 2021 si è scelto un format ‘modulare’ per questo evento che si terrà nella maniera più compatibile a quella che sarà la situazione epidemica e delle chiusure il Primo giorno di Maggio. Il Concertone si adatterà dunque al quadro epidemiologico del momento ma con opzioni già tutte previste. “A differenza dell’anno scorso, quando la pandemia e il Primo lockdown ci presero di sorpresa, quest’anno abbiamo avuto del tempo per prepararci – spiega all’Adnkronos, Massimo Bonelli, organizzatore dell’evento – anche se la preparazione contempla comunque più opzioni, perché com’è noto la situazione delle chiusure e delle zone cambia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Anche ildelfa i conti con iladattandosi alle regole imposte dalla pandemia. Per ilsi è scelto un format ‘modulare’ per questo evento che si terrà nella maniera più compatibile a quella che sarà la situazione epidemica e delle chiusure ilgiorno di. Ilne si adatterà dunque al quadro epidemiologico del momento ma con opzioni già tutte previste. “A differenza dell’anno scorso, quando la pandemia e illockdown ci presero di sorpresa, quest’anno abbiamo avuto del tempo per prepararci – spiega all’Adnkronos, Massimo Bonelli, organizzatore dell’evento – anche se la preparazione contempla comunque più opzioni, perché com’è noto la situazione delle chiusure e delle zone cambia di ...

