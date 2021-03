«Comprò il Chelsea su ordine di Putin» | da Abramovich querela per un libro

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 23 marzo 2021) Il patron delRomanha dato il via a un’azione legale contro l’autore e contro l’editore del’s People”, sostenendo che l’opera sulla cerchia ristretta del Cremlino contiene «dichiarazioni false e diffamatorie» proprio sull’acquisizione del club inglese. Per questo motivo, scrive il Financial Times, il miliardario russo-israeliano ha dichiarato lunedì di aver L'articolo