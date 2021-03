Commisso a Prandelli: “Il lato umano viene prima di quello tecnico. In bocca al lupo mister” (Di martedì 23 marzo 2021) Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha rassegnato le sue dimissioni, scrivendo anche una lettera con le motivazioni che lo hanno portato all’addio e prima di fare la sua scelta definitiva c’è stata anche una telefonata con il presidente Rocco Commisso: il patron ha detto all’allenatore che chiaramente il lato umano viene prima di quello tecnico, i due si sono lasciati con affetto e stima e lo stesso Commisso ha fatto il suo personale in bocca al lupo all’allenatore. A riportarlo il sito della Fiorentina Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Cesarenon è più l’allenatore della Fiorentina. Ilha rassegnato le sue dimissioni, scrivendo anche una lettera con le motivazioni che lo hanno portato all’addio edi fare la sua scelta definitiva c’è stata anche una telefonata con il presidente Rocco: il patron ha detto all’allenatore che chiaramente ildi, i due si sono lasciati con affetto e stima e lo stessoha fatto il suo personale inalall’allenatore. A riportarlo il sito della Fiorentina Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proda Alfredo Pedullà.

