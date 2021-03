Come prenotare il vaccino contro il Covid? La mappa Regione per Regione (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo gli iniziali rallentamenti dovuti alle difficoltà di rifornimento dei vaccini contro il Coronavirus, e dopo lo stop e il successivo via libera al farmaco prodotto da AstraZeneca, la campagna vaccinale in Italia è ripresa, seppur con mille difficoltà. Qual è la procedura per prenotare la somministrazione del vaccino anti Covid? Di seguito, le regole e le modalità elencate Regione per Regione. Abruzzo In Abruzzo sono disponibili le adesioni alla campagna vaccinale per gli ultra 80enni, per le persone disabili con i rispettivi accompagnatori, oltre alle categorie fragili, ma anche per il personale scolastico. Per accedere alla vaccinazione è possibile manifestare il proprio interesse sulla piattaforma online della ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo gli iniziali rallentamenti dovuti alle difficoltà di rifornimento dei vacciniil Coronavirus, e dopo lo stop e il successivo via libera al farmaco prodotto da AstraZeneca, la campagna vaccinale in Italia è ripresa, seppur con mille difficoltà. Qual è la procedura perla somministrazione delanti? Di seguito, le regole e le modalità elencateper. Abruzzo In Abruzzo sono disponibili le adesioni alla campagna vaccinale per gli ultra 80enni, per le persone disabili con i rispettivi accompagnatori, oltre alle categorie fragili, ma anche per il personale scolastico. Per accedere alla vaccinazione è possibile manifestare il proprio interesse sulla piattaforma online della ...

