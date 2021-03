“Come Massimo Cannoletta”. L’Eredità, Martina sbanca alla ghigliottina e già si parla di lei per la tv: “È troppo brava!” (Di martedì 23 marzo 2021) È la nuova grandiosa campionessa de L’Eredità. Parliamo di Martina che ieri sera ha vinto 115mila euro in palio alla ghigliottina. A L’Eredità è andata in onda un’altra puntata dall’altissima intensità e dal finale clamoroso: la campionessa è infatti riuscita a dare la risposta esatta, arrivando così a quasi 160mila euro vinti grazie al gioco di Rai1. Anche stavolta Martina ha dato prova di grandissima bravura e anche di un pizzico di fortuna, dato che è riuscita a dimezzare il montepremi una sola volta, conservando quindi 115mila euro che sono una cifra molto più alta della media per la quale si gioca alla ghigliottina. Poi la campionessa ha esibito tutto il suo talento: le sono bastati i 60 secondi regolamentari per scrivere la parola “zona” che si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) È la nuova grandiosa campionessa de. Parliamo diche ieri sera ha vinto 115mila euro in palio. Aè andata in onda un’altra puntata dall’altissima intensità e dal finale clamoroso: la campionessa è infatti riuscita a dare la risposta esatta, arrivando così a quasi 160mila euro vinti grazie al gioco di Rai1. Anche stavoltaha dato prova di grandissima bravura e anche di un pizzico di fortuna, dato che è riuscita a dimezzare il montepremi una sola volta, conservando quindi 115mila euro che sono una cifra molto più alta della media per la quale si gioca. Poi la campionessa ha esibito tutto il suo talento: le sono bastati i 60 secondi regolamentari per scrivere la parola “zona” che si ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @pbersani risponde a Massimo Franco su #Draghi: 'E' ora di finirla con il populismo delle élite, perché… - PieroPelu : Come papà faccio tutto quello che posso per le mie tre figlie, a volte più a volte meno ma sempre col massimo impeg… - 29luglio1971 : RT @UmbriaTourism: Uno scorcio di #Orvieto che vanta un patrimonio artistico culturale tra i più ricchi d'Umbria. La sua potenza e prosperi… - EsterFerina : RT @justLucreziaM: Tutti svegli e pronti per il gioco di oggi? Come ogni martedì, #SeiParoleUnRacconto: scrivete nei commenti un racconto,… - CaterinaBuffol1 : Stasera Dynamite raggiungerà i 950M di views, siamo vicinissimi, diamo il massimo come sempre???? #DynamiteTo1B -