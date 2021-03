Come i vaccini “disegnano” nuove sfere d’influenza (Di martedì 23 marzo 2021) Grandi potenze, vaccini e sfere d’influenza. Il risiko mondiale del XXI secolo è in corso da qualche mese ed è sempre più visibile, anche agli occhi dei non addetti ai lavori. La pandemia di Sars-CoV-2 ha creato alleanze inedite, alimentato nuove tensioni e, più in generale, trasformato il vaccino anti Covid in una potente arma InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 23 marzo 2021) Grandi potenze,. Il risiko mondiale del XXI secolo è in corso da qualche mese ed è sempre più visibile, anche agli occhi dei non addetti ai lavori. La pandemia di Sars-CoV-2 ha creato alleanze inedite, alimentatotensioni e, più in generale, trasformato il vaccino anti Covid in una potente arma InsideOver.

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - Ettore_Rosato : Giusto tutelare i diritti degli anziani e persone fragili.Grazie a chi si stanno vaccinando.Con le modalità corrett… - SimoneCosimi : Gran lavoro di @emmevilla in cui si dimostra che il punto non è l'immunità di gregge ma abbattere il tasso di letal… - FTorta93 : @Dischivolanti Nì, perché AZ ha 80-90 giorni tra prima e seconda dose quindi non tutte le prime dosi sono dilaziona… - Sakurauchi_Hime : RT @alexbardi22: @nonkonforme Che i #lockdown servissero solo a distruggere l'economia e che i #vaccini servano solo ad abituarci all'idea… -