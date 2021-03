Colorado, sparatoria in un supermercato: 10 morti (Di martedì 23 marzo 2021) E' salito a dieci morti il bilancio della sparatoria in Colorado, dove un uomo armato di un fucile AR-15, secondo la Cnn, ha aperto il fuoco in un supermercato di Boulder. Tra le vittime dell'ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti anche un agente di polizia, il 51enne Eric Talley, tra i primi a intervenire sulla scena dopo le prime richieste di soccorso. Il presunto killer è stato ferito e si trova sotto custodia della polizia. "Oggi hanno tragicamente perso la vita dieci persone, tra cui l'ufficiale Eric Talley", ha detto in una nota il governatore del Colorado Jared Polis. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) E' salito a dieciil bilancio dellain, dove un uomo armato di un fucile AR-15, secondo la Cnn, ha aperto il fuoco in undi Boulder. Tra le vittime dell'ennesimadi massa negli Stati Uniti anche un agente di polizia, il 51enne Eric Talley, tra i primi a intervenire sulla scena dopo le prime richieste di soccorso. Il presunto killer è stato ferito e si trova sotto custodia della polizia. "Oggi hanno tragicamente perso la vita dieci persone, tra cui l'ufficiale Eric Talley", ha detto in una nota il governatore delJared Polis.

