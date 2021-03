Colapesce e Dimartino | il 29 marzo arriva l’audio-documentario su Sanremo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 marzo 2021) Tutti li amano, tutti li cercano, tutti li vogliono e tutti li ascoltano e allorahanno realizzato un podcast sul loroPrima del Festival diavevano realizzato un video in cui si dicevano sarebberoti quinti. La loro partecipazione al Festival era un modo per mettersi in gioco e presentare una nuova canzone. In realtà, è andata molto meglio di come si aspettavano perché i due cantautori siciliani con la loro “Musica leggerissima” sono i veri vincitori della recente edizione della kermesse musicale. Anche se sonoti quarti al Festival, settimana dopo settimana sono riusciti ad assediare i primi posti delle classifiche nazionali e a far parlare di loro anche oltre oceano, entrando ...