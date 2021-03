ClubHouse è destinato a “soccombere”? Ecco cosa sta facendo la concorrenza

(Di martedì 23 marzo 2021) E mentre gli utenti Android continuano a rimanere esclusi dalla piattaforma(che sarà disponibile per loro da fine primavera/inizio estate), lanon sta certo a guardare. Telegram, per esempio, ha lanciato le “Voice Chats 2.0”, ovvero delle chat vocali che tanto ricordano quelle della piattaforma nata nella Silicon Valley. Qui, a differenza di, gli utenti possono pure decidere di rimanere anonimi. Al momento questa funzione è disponibile soltanto su Android, ma arriverà presto anche sui dispositivi iOs. Ha fatto lo stesso pure Twitter. La funzione si chiama “Spaces”, ed è una chatroom vocale. Niente di troppo diverso dalla, insomma. Neppure Mark Zuckerberg sta con le mani in mano. Su Instagram hanno debuttato le dirette a quattro, mentre su Facebook sembra che stiano per ...

Il Fatto Quotidiano

