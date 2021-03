Claudia Galanti, il ricordo della figlia: “Sei la mia ragione di vita” (Di martedì 23 marzo 2021) Claudia Galanti ha condiviso su Instagram una toccante lettera dedicata alla piccola Indila, la figlia che ha perso nel 2014 a soli 9 mesi. Il dolore di una madre che resta per sempre incastonato nel cuore, difficile da comprendere per chi non vi sia passato. La Galanti ha speso parole dolcissime che in poco tempo hanno catturato inevitabilmente l’attenzione dei follower, che hanno voluto esprimerle la loro vicinanza. “Questa foto la guardo spesso, piccola Indila, e anche se non si capisce molto, per me vuol dire tanto”, così esordisce la lettera. “Era il 21 marzo di sette anni fa, esattamente il giorno in cui sei nata. Questa foto raccoglie tutto l’amore che abbiamo provato e proveremo per te, per sempre”. La splendida showgirl di origine paraguayana ha subito una perdita indicibile, ma ha mostrato ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021)ha condiviso su Instagram una toccante lettera dedicata alla piccola Indila, lache ha perso nel 2014 a soli 9 mesi. Il dolore di una madre che resta per sempre incastonato nel cuore, difficile da comprendere per chi non vi sia passato. Laha speso parole dolcissime che in poco tempo hanno catturato inebilmente l’attenzione dei follower, che hanno voluto esprimerle la loro vicinanza. “Questa foto la guardo spesso, piccola Indila, e anche se non si capisce molto, per me vuol dire tanto”, così esordisce la lettera. “Era il 21 marzo di sette anni fa, esattamente il giorno in cui sei nata. Questa foto raccoglie tutto l’amore che abbiamo provato e proveremo per te, per sempre”. La splendida showgirl di origine paraguayana ha subito una perdita indicibile, ma ha mostrato ...

