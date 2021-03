Clamoroso all’Ordine dei medici | i veleni che fanno sospendere il conteggio dei voti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA scrutini in corso per il nuovo Consiglio dell’Ordine deidi Napoli dopo una maratona elettorale lunga 5 giorni che ha visto sfidarsi la lista Etica del presidente uscente Silvestro Scotti e la lista dei giovanidi Ordinatamente vengono fermate le operazioni di spoglio. A renderlo noto sono gli stessidella lista Ordinatamente che sulla loro pagina scrivono di “scrutino sospeso . Non corrispondono il numero dei votanti con il numero delle schede online “. Negli ultimi giorni la campagna elettorale si era accesa in modo particolare soprattutto dopo l’endorsement del capogruppo del Pd, Mario Casillo, per la lista Etica. Le prossime ore saranno decisive per capire come finirà . L'articolo proviene da Anteprima24.it.