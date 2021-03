Cina e Russia pronte a collaborare contro ' sanzioni illegittime' Usa

Advertising

Agenzia_Italia : Russia e Cina contro Usa e Ue. Lavrov 'Sanzioni inaccettabili, alleanze da guerra fredda' - Agenzia_Italia : L'Occidente sanziona Cina e Russia sui diritti umani - limesonline : ?? Il contesto del vertice min. Esteri @NATO: Blinken a Bruxelles - dieffepi : RT @ultimenotizie: #Cina e #Russia respingono le pressioni di Washington e puntano a collaborare contro le sanzioni 'illegittime' imposte d… - vadim07751823 : Anche con il covid l'UE ha mostrato una disarmante incompetenza. Se aggiungiamo anche che ormai l'asse economico mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Russia

"I due capi della diplomazia dihanno inoltre firmato e pubblicato la "Dichiarazione congiunta su diversi problemi per la governance globale da parte dei due ministri degli Esteri", in ...puntano a collaborare contro le sanzioni 'illegittime' imposte dagli Stati Uniti e dai loro alleati (Ue, Canada e Gran Bretagna). I ministri degli Esteri Wang Yi e Sergei Lavrov ...Cina e Russia puntano a collaborare contro le sanzioni "illegittime" imposte dagli Stati Uniti e dai loro alleati (Ue, Canada e Gran Bretagna). I ministri degli Esteri Wang Yi e Sergei Lavrov concorda ...Il riscaldamento globale fa crescere l'interesse per l’Artico – La Cina lancia una Via della seta polare mentre la Russia fortifica la presenza militare ...