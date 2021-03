Ciconte | «Nel 1980 emersero chiare le connivenze tra politica e magistratura»

Leggi su panorama

(Di martedì 23 marzo 2021) Lo studioso ricostruisce il salto di qualità compiuto dalla criminalità organizzata calabrese. Ilcominciò con due funerali. Il primo dell'anno scomparve Pietro Nenni, e segnò la fine del socialismo di antico stampo, quello della lotta per i diritti sociali sostenuta dalla potente arte oratoria del suo leader carismatico. Il secondo, tragico dono dell'Epifania, vide il barbaro omicidio, a Palermo, di Piersanti Mattarella, quarantacinquenne presidente della giunta regionale siciliana: lo colpirono mentre di mattina stava recandosi con i familiari a messa, ed iconica è rimasta l'immagine del fratello Sergio, all'epoca professore di Diritto parlamentare che lo sorreggeva, ormai cadavere, nell'abitacolo dell'automobile in cui fu freddato. «Tante cose succedono nel. Eppure, in tutte le narrazioni storiche o nelle cronologie generali che ...