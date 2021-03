Ciclismo | in Copa Catalunya Margaux Vigié conquista la prima prova

(Di martedì 23 marzo 2021) Il cielo sopra la Sagrada Família si è tinto per qualche ora di fucsia. La Valcar-Travel & Service si è infatti aggiudicata ladellaandata in scena a Barcellona. A condurre la formazione di Bottanuco al successo è stata la franceseche si è imposta al termine di una gara all’attacco. Libera da obblighi di squadra, la 25enne transalpina ha completato il criterium di trenta chilometri trionfando allo sprint e cogliendo così un’affermazione che ha dato ulteriore morale in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Buon esordio stagionale degli atleti valdostani impegnati, sabato e domenica, nellaCatalana, a Banyoles (Spagna), anche tappa dell'Uci Junior Series " gara con quasi 120 atleti al via e, tra questi, anche Giulia Challancin, Filippo Agostinacchio e Matteo Siffredi (Scott Libarna)...... World Súperbike a Villicum (San Juan) Oltre al, la provincia di San Juan offre un altro ... Calcio:América, l'evento sportivo per eccellenza Se c'è uno sport che davvero emoziona gli ...Dal 28 settembre al primo ottobre tornerà il Giro di Sicilia di ciclismo. La corsa è stata suddivisa in quattro tappe ed è organizzata da Rcs Sport, in collaborazione con la Regione Siciliana. Venne r ...Nel 2019 la corsa venne vinta dal ciclista americano Brandon McNulty, poi passato al team UAE Emirates. Poi lo stop per la gara causato dalla pandemia da Covid-19 e adesso le quattro tappe dopo l'esta ...